Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği geleneksel sünnet şöleni başvuruları başladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği, ’10. Geleneksel Sünnet Şöleni’ için kayıtlar başladı.

5-12 yaş arası çocukların kabul edileceği toplu sünnet şölenine kayıtlar 26 Temmuz’da son bulacak.

Başvurular, 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

Başvurusu kabul edilen aileler, kesin kayıt için gerekli olan ikametgah, kimlik fotokopisi ve kayıt formu belgelerini teslim ederek kayıt işlemini tamamlayacak.