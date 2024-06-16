Nem oranının %80'i aştığı kentte, tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. 5 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaştığı Antalya'ya gelen turistler, şehrin ünlü plajlarını doldurdu.

Konyaaltı sahili doldu taştı

Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinden itibaren akın eden tatilciler, denizin, kumun ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 35 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olduğu Antalya'da nem oranı %80'i aştı. Tatilciler Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkarırken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde, Falez Seyir Terası'nda fotoğraf çeken turistlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

Kurban sonrası serinlemek için sahile akın

Kurbanlarını kestikten sonra serinlemek için sahile gelenlerin de olduğu Antalya'da, yoğunluk haftanın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Antalya'da otel bulmak zorlaştı

Son dakika Antalya'ya tatile gitmek isteyenler için otel bulmak zorlaştı. 5 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaştığı kentte, bazı otellerde fiyatlarda da artış gözlemleniyor.