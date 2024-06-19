Antalya'ya yurt dışından gelen ziyaretçiler ve yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece olduğu Antalya'da, tatilciler denize girerek serinledi.

Konyaaltı sahiline gelen bazı tatilciler plaj şemsiyelerinin altında oturmayı tercih ederken, bazıları güneşlenmeyi seçti. Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Bayram tatilinde Antalya'nın sahilleri hem yerli hem de yabancı turistlerle dolup taştı.