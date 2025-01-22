22 Ocak Çarşamba günü, öğlen saatlerinde Antalya semalarında duyulan savaş uçak sesleri, vatandaşlar arasında endişe yarattı. 15:00 civarında başlayan seslerin kaynağı netleşti.

Antalya'da savaş uçakları neden uçuyor?

Antalya'da 22-30 Ocak tarihleri arasında Solotürk, deniz üstü eğitim uçuşları gerçekleştirecek. Bu sebeple, Antalya semalarında yükselen jet uçak sesleri, vatandaşların merakına neden oldu. Konuyla ilgili Solotürk, sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak eğitim uçuşlarının bu tarihlerde Antalya’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Sebebi belli oldu

22 Ocak günü, 15:00 civarında yükselen savaş uçağı seslerinin ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinden sesin nedenini merak etti. Solotürk, eğitim uçuşları nedeniyle Antalya semalarında bulunduğunu açıkladı.