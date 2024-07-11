İstanbul'dan Antalya'ya gitmek üzere olan Pegasus Havayolları'na ait bir uçak, beklenmedik bir şekilde 5 saatlik rötar yaşadı ve yolcular arasında büyük bir krize neden oldu. Uzun süren bekleyiş sırasında iki yolcu fenalaşarak bayıldı. Yolcular, açlık ve susuzluktan şikayet ederek yetkililerden su ve sandviç talep etti, ancak bu talepleri yeterince karşılanmadı. 2 yolcu baygınlık geçirdi.

Bekleyiş süresince artan mağduriyet, pilot ve kabin ekibinin mesai saatlerinin dolmasıyla daha da derinleşti. Ekip uçaktan ayrılınca, yolcular arasında büyük hayal kırıklığı ve öfke yaşandı.

Rötarın neden kaynaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, mağdur yolcular hızlı bir çözüm beklediklerini dile getirdi. Uçuş güvenliği ve müşteri memnuniyeti konularında daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan yolcular, Pegasus Havayolları'nın bu duruma nasıl bir çözüm getireceğini merak ediyor.

Pegasus Havayolları yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.