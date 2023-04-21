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Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Çeşme’de Nisan ayında karla karışık dolu ve fırtına
Çeşmeliler karın tadını çıkardı
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
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Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
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Galeriler
Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Çeşmeliler karın tadını çıkardı
Çeşme’de Nisan ayında karla karışık dolu ve fırtına
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
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