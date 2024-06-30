DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Antalya Havalimanı'nın dünkü verilerini paylaşarak 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Keskin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Antalya Havalimanı rekorlara doymadığını açıkladı.

Antalya Havalimanı’nda 29 Haziran 2024 Cumartesi günü iç hatta 127, dış hatta bin 19 olmak üzere toplamda bin 146 uçak trafiğine hizmet verdiğine dikkati çektiği paylaşımda Dr. Keskin, "Aynı gün yolcu trafiği iç hatta 20 bin 32, dış hatta 189 bin 508 olmak üzere toplam 209 bin 540 olarak gerçekleşti. 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Uluslararası standartlarda, kaliteden ödün vermeden en iyi hizmeti sunmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor, Türkiye’nin turizmine sağladığımız katkılarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.