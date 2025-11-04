Antalya’da komşusunu tinerle tehdit ettikten sonra elektrikli düzenekle öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen Serhan Kaynar’ın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. Olay, Varlık Mahallesi’nde yaşandı.

ANTALYA’DA KOMŞU DEHŞETİ

Antalya’nın Varlık Mahallesi’nde yaşanan olay, kentte büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre apartmanın 4’üncü katında oturan Serhan Kaynar (52), daha önce “Evini yakarım” diyerek tehdit ettiği komşusu Tezcan K. (39)’nin kapısına 7 Ekim 2024’te tiner döküp ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, Kaynar polis ekiplerince gözaltına alınıp tutuklandı.

Ancak 2 ay sonra tahliye edilen Serhan Kaynar, bu kez korkunç bir plan yaptı. 27 Aralık 2024’te 2 metre uzunluğunda bir tahtaya çiviler çakarak elektrikli düzenek hazırladı ve komşusunu evde beklemeye başladı.

“ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM”

Akşam saatlerinde eve dönen Tezcan K., kapıyı açtığı anda Kaynar’ın saldırısına uğradı. Çivili tahtanın göğsüne temasıyla elektrik akımına kapılan kadın yaralandı. Komşuların yardımıyla kurtarılan Tezcan K. hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kaynar, polise verdiği ifadede suçunu itiraf etti:

“Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için kablolarla düzenek kurdum. Çivileri tahtaya çaktım ve prize taktım. Kadının çivilere temas etmesiyle öleceğini düşündüm.”

Bu itiraf sonrası Kaynar, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

İLK DAVADA CEZA ALMADI, İKİNCİ DAVADA AKIL SAĞLIĞI RAPORU DEĞİŞTİ

Serhan Kaynar, hem yangın çıkardığı hem de komşusuna saldırdığı için iki farklı mahkemede yargılandı.

İlk davada “mala zarar verme” suçundan yargılandığı sırada bipolar bozukluk raporu verilince ceza almadı.

Ancak ikinci davada, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yeni raporu doğrultusunda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Savcı, mütalaasında Kaynar’ın “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

“ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM, KORKUTMAK İSTEDİM”

Duruşmada savunma yapan Serhan Kaynar, “Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim, beraatimi talep ediyorum.” diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

‘DELİ NUMARASI YAPTI’

Olayın mağduru Tezcan K., duruşma çıkışında yaptığı açıklamada öfkesini dile getirdi:

“Bu kişi aklı yerinde olmasa bu kadar planlı düzenek hazırlayamazdı. Deli numarası yaparak kurtulmaya çalışıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu kişi hem bana hem topluma tehlike.”

Olay, “psikolojik rahatsızlık” raporlarının suistimal edilip edilmediği tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, akıl sağlığı raporlarının bağımsız heyetlerce tekrar incelenmesi gerektiğini belirtti.