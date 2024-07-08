Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, apartman sakinleri bir süredir binanın birinci katından yayılan kötü kokudan rahatsız oldu. Dairede ikamet eden 49 yaşındaki Kansu Taşpınar'a ulaşamayan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri devrede

İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla daireye giren polisler, Taşpınar'ı kanepenin kenarında hareketsiz bir şekilde buldu.

15 gün önce ölmüş

Yapılan ilk incelemede, Taşpınar'ın yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başlaması nedeniyle apartmanı kötü bir kokunun kapladığı öğrenildi. Ekiplerin daireyi havalandırmak için camları açmasıyla birlikte sokağı ağır bir koku kapladı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, özel maske ile çalışmalarını tamamladıktan sonra Kansu Taşpınar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.