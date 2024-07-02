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Öte yandan, yangının evinin bahçesindeki taş ocakta yemek pişiren 75 yaşındaki K.Ö'nün, söndü sanarak külü otların üzerine dökmesi ve içindeki küçük kömür parçalarından otların tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.

Yangında bazı meyve ağaçları ile bir dekar otluk alan zarar gördü.

Vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri, tarihi düğmeli evlere sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akseki birim amirliği, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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