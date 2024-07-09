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Babasının ölüm haberi alıp olay yerine gelen Seyit Çelik'in üzüntü yaşadığı görüldü.

Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morg una götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sabah saatlerinde karavandan çıkan Abdurrahman K, arkadaşı Çelik'in sandalyede hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çadır da yaşayan bir kişi sandalye üzerinde ölü bulundu.

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