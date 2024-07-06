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Cenaze , otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin incelemesi sonucu ölen kişinin Özcan D. (46) olduğu ve pansiyonda konakladığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızılsaray Mahallesi 90. Sokak'taki pansiyonun önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu .

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