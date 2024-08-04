Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Topçam Mesire Alanı'nda ailesiyle birlikte denize giren Sefa T. (17), boğulma tehlikesi geçirerek gözden kayboldu. Olayın fark edilmesi üzerine anne ve baba, oğullarını aramaya başladı. Saat 10.00 sıralarında yaşanan olay, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi

Sahil Güvenlik ekipleri, kısa süre içinde bölgeye ulaştı ve Sefa T.'yi kıyıdan 300 metre açıkta hareketsiz halde buldu. Bilinci kapalı olan genç, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

Hayata döndüren müdahale

Sefa T.'ye ilk müdahale, tesadüfen Topçam Mesire Alanı’nda bulunan izinli sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren kalp masajı ve suni teneffüsün ardından, Sefa T.'nin hayata döndürülmesi sağlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sefa T.'yi hastaneye kaldırdı.

Uzmanların uyarıları

Boğulma vakalarının önlenmesi için uzmanlar, denize girerken dikkatli olunması, yüzme bilmeyenlerin derin sulara girmemesi ve özellikle çocukların gözetim altında tutulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, boğulma tehlikesi geçiren kişilere doğru ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığı belirtiliyor.