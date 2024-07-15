Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Ancak hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı ve 7 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi Yıkık mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, büyük paniğe neden oldu. Saat 21.30 sıralarında yerleşim yerlerine 200 metre mesafede çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

İlk ihbarla birlikte hızla olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının dağlık ve engebeli arazide olmasından dolayı müdahalede zorlandı. İtfaiye ekiplerine daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri de katıldı.

Ekipler zorlu koşullarda mücadele etti

Arazinin kayalık ve engebeli olması nedeniyle ekipler yangına müdahalede zaman zaman zorluklar yaşadı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen 2,5 saatlik yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise saat 02.00'ye kadar sürdü.

Yangında 7 dekarlık orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.