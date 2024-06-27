ANTALYA (AA) - Antalya'da deniz ve kıyılardaki plastik kirliliğini azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin ikinci ayağı başladı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla geçen yıl başlatılan projenin ikinci ayağı Konyaaltı Sahili'nde yapıldı.

Plastik atıklara yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan ve bu yıl tek kullanımlık plastik ürünlere odaklanan projenin ilk etkinliği Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'ndeki kıyı ve deniz dibi temizliği oldu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve çevre eğitimi alan 35 gönüllünün katıldığı projede, Mavi Bayrak ödüllü halk plajlarında kurulan bilgilendirme stantlarında 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler yürütülecek.

Projenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, proje boyunca gönüllülerin tek kullanımlık plastiklerle mücadeleye yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yürüteceğini anlattı.

Kıyı bölgelerindeki kentlerin en büyük problemlerden birinin tek kullanımlık plastikler olduğunu belirten Atasoy, "Tek kullanımlık plastikler olmadan çok rahat yaşayabiliriz. Plastik pipet yerine cam veya metallerini kullanabiliriz. Plastik bir şişe olmadan suyumuzu içebiliriz. Termos, matara veya bardak kullanabiliriz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne her gün 100 bin civarında misafir gelir ve bizim 120 kişilik temizlik ekibimiz 7/24 çalışır. Hafta içi günde 30, hafta sonu 60 ton çöp toplarız. Bunların büyük çoğunluğu da tek kullanımlık plastiklerdir. Deniz çöpleri de yüzde 80 oranında tek kullanımlık plastiklerdir." diye konuştu.

- Denizlerde 150 milyon ton civarında plastik atık var

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin her geçen gün arttığını söyledi.

Son yapılan çalışmalara değinen Ergiydiren, "Çalışmalara göre mevcut durumda denizlerimizde yaklaşık 150 milyon ton civarında plastik atık bulunuyor. Ve buna her yıl 6 milyon ton civarında atık ekleniyor. Plastiklerin hem denizimize, hem deniz ekosisteminde oluşturduğu zarara karşı bilinç oluşturmak çok önemli. Çünkü tüm bunların ötesinde ekonomimize de zarar veriyor. Balıkçılığa zarar veriyor. Pis bir plaja, denize hiçbir turist gelmez. Bu noktada turizm için de risk teşkil ediyor. O nedenle temizlemekten ziyade atılmamasına yönelik faaliyetleri çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

EKAD Proje Geliştirme ve Eğitim Programları Sorumlusu Deniz Candaş ise projede sadece kıyı ve deniz temizliği yapılmadığını bilimsel verilerin de toplandığını vurguladı.

Birçok sektörün tek kullanımlık plastiklerden vazgeçemeyecek durumda olduğuna dikkati çeken Candaş, tıpkı plastik poşet kullanımının azaltıldığı gibi bu alışkanlığın da azalması için etkinlikte alternatif ürün örneklerine yer verdiklerini kaydetti.

Sahilde deniz dibi temizliği yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği üyesi dalgıç Erkun Tanyar da yaklaşık 40 dakika süren dalışta kıyıya birçok plastik, kağıt, pet şişe, tahta ve demir gibi atıklar çıkardıklarını söyledi.