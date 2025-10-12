Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, kürek sörfü yapmak isteyen 19 genç, denizde rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi.

Gençlerin durumu fark etmesiyle birlikte yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 mil açıkta küreklerle birbirine tutunarak hayatta kalmaya çalışan gençleri botlara alarak sahile getirdi.

Gençlerin sağlık durumu iyi

Yat Limanı’na getirilen gençlerin sağlık kontrolleri yapıldı ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili tutanak tutulurken, kürek sörfü ekipmanlarını kiralayan firma hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.