Antalya’da, sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren bir paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından yapılan paylaşımlar üzerine meydana geldi.

Dini değerlere hakaret eden paylaşımın ardından hızlı müdahale

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada Ferdi Tayfur'un vefatına ilişkin yapılan bir paylaşımda dini değerlere hakaret içeren ifadeler kullanıldığı tespit edildi. Hızla harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheli şahsı tespit etti ve video içeriği üzerinden yürütülen araştırma sonucunda, şüpheli T.S.Ü.’nün evinde gözaltına alındığı bildirildi.