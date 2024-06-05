Almanya'da yaşayan Avusturya uyruklu Günther Fritzl (68) ve eşi Andrea Fritzl (62), tatil için geldikleri Antalya'da tarihi Likya yolunda doğa yürüyüşüne çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle rahatsızlanan Andrea Fritzl için yardım çağrısında bulunuldu.

Günther Fritzl’in 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, iz takip köpeği yardımıyla arama çalışmalarını başlattı.

Ekipler, Ulupınar Mahallesi Maden Koyu mevkisinde Günther Fritzl’e ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Fritzl, eşinin rahatsızlandığını ve baygın halde yerde yattığını, yardım bulmak için yanından ayrıldığını belirtti. Bunun üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Gece boyunca süren aramalardan sonuç alınamaması üzerine çalışmalara ara verildi. Sabah erken saatlerde yeniden başlayan aramalarda, ekipler Andrea Fritzl’i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemelerde Fritzl’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Andrea Fritzl’in cesedi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.