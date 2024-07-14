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Şampiyonada Hollanda birinciliği, Belçika ikinciliği, Tayvan üçüncülüğü elde etti, Türkiye ise 9. oldu.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Hollanda, Almanya, Çin, Hong Kong, Katalonya, Tayvan, Yeni Zelanda, Malezya, Avustralya ve Hindistan mücadele etti.

ANTALYA (AA) - Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından Antalya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Korfbol Dünya Şampiyona sı sona erdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

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