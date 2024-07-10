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Ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin süreceği bildirildi.

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Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yapan ekipler, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı.

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