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Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda, A.K, dün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra bölgeye gelen polis ekibine teslim olmuştu.

Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan A.K'nin, Kurban Bayramı'nın son gününde barışmak istediği eski eşiyle konuşmak için Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.

Ayten Çağıran'ın şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle eşinden ayrıldığı ve birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdırdığı belirtildi.

İlçedeki bir firmada aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi kadının cenazesinin Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Çağıran'ın cenazesi ağabeyi Ayhan Çağıran tarafından teslim alındı.

Eski eşi A.K. (48) tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayten Çağıran'ın (44) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eş i tarafından öldürülen kadının cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

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