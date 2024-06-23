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Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede yürüyüş yapanlar, falezlerden köpeğin denize düştüğünü fark etti.

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