Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy Mahallesi’nde, 14 yaşındaki Sadrettin K.’nın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada sürücü Sadrettin K. ve yanında bulunan 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Kaza, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ehliyeti bulunmayan Sadrettin K., traktörle yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Traktörün devrilmesi sonucu iki kardeş, aracın altında kalarak can verdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Korkuteli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.