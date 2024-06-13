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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde geri dönüşüm merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Menderes Mahallesi 9 Sokak'taki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Geri dönüşüm merkezinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polisin de olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: aa