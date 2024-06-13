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Polisin de olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Menderes Mahallesi 9 Sokak'taki geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde geri dönüşüm merkezi nde çıkan yangın hasara neden oldu.

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