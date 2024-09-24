Antalya'da yapılan denetimler sonucu, son kullanma tarihleri asetonla silinip yeni tarihlerle etiketlenen 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi ve enerji içeceği ele geçirildi. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yerel Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünler satan işletmelere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirdi.

Kaçak gıda ürünleri açığa çıktı

Ekiplerin Aksu ilçesindeki denetimlerinde, A.S. ve B.D.'ye ait bir depoda son kullanma tarihi geçmiş ithal gıda ürünleri tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, 2023 olarak belirtilen son kullanma tarihleri asetonla silinmiş ve yerine 2025 yazılmış olduğu belirlendi. Ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak ihraç edilmeye hazır hale getirildiği de ortaya çıktı. Denetim sırasında depodaki birçok üründe kemirgen zararları da tespit edildi.

İdari yaptırımlar ve cezalar

Ele geçirilen ürünlere el konulmasının yanı sıra, işletme sahibine 58 bin lira para cezası kesildi ve konu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Kepez ilçesinde gerçekleştirilen başka bir denetimde, hijyen şartlarını sağlamayan bir depoda onaysız tavuk parçalama faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Burada, 17 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk ve kıyması ele geçirildi. Tüm bozulmuş gıda ürünleri imha edilirken, işletmeye idari yaptırımlar uygulandı.