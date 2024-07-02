Antalya'nın Aksu ilçesinde, D400 karayolu üzerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek fabrikasında saat 16.30 sularında büyük bir yangın çıktı. Fabrika çalışanları ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Yangın, fabrikanın depo kısmında yer alan plastik kasalar ve diğer malzemeleri alev alev yaktı.

Olay yerine Aksu'dan ve şehir merkezinden itfaiye ekipleri hızla intikal etti. İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, fabrikanın üretim ve diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.