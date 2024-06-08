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Hava sıcaklığının 27 dereceye düşmesiyle yağışın başladığını aktaran yetkililer, en son sıcaklığı 26,4 derece olarak ölçtüklerini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya merkezde bugün en yüksek hava sıcaklığı olarak 37,5 derecenin görüldüğünü, rüzgarın güneye dönmesiyle sıcaklığın düştüğünü belirtti.

Öğleden sonra kentte hava sıcaklığı azaldı ve kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağışla sahildeki yoğunluk azaldı, yerli ve yabancı turistler daha korunaklı alanlara sığındı.

Sıcak havada bunalanlar, Konyaaltı Sahil i'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler denizde yüzdü, plajda güneşlendi. Bazı gençler, kayalıktan denize atladı.

ANTALYA (AA) - Günün en yüksek sıcaklığının 37,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, hava sıcaklığı sağanak la 11 derece azaldı.

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