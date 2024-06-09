Antalya'nın sıcak hava dalgası altında kıvrandığı bir dönemde, şehrin doğal yaşam parkındaki hayvanlar için özel önlemler alınıyor. Belediye, parktaki yaklaşık 1500 hayvanı aşırı sıcaklardan korumak için buzlu meyve kokteylleri ve fıskiyelerle serinletiyor.

Buzlu kokteyller ile beslenme

Sıcakların etkisi altında kalan hayvanlar, kafeslerindeki havuzlara giriyor ve özel olarak yerleştirilen su fıskiyeleri ile serinliyor. Ayrıca, görevliler özel hazırlanan buz kalıpları içinde meyve ve sebzelerle beslenen hayvanları gözetiyor. Bunlar arasında bozayılar, lemur ve maymunlar da var. Onlar da karpuz, portakal, kiraz, muz gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle ferahlıyor.

"Yaz diyeti" uygulaması yapılıyor

Park içindeki kafeslerde bulunan fıskiye sistemleri, havuzlar ve gölgelik alanlar da hayvanların serinlemesine katkı sağlıyor. Park yetkilileri, yaz aylarında hayvanların sağlığını korumak için önceden tedbir aldıklarını ve kalorisi düşük, sulu meyve ve sebzelerden oluşan bir "yaz diyeti" uyguladıklarını belirtiyorlar.

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Hayvanlar hem fiziksel hem de zihinsel olarak serinleyerek sağlıklı kalıyorlar. Özellikle sıcaklardan etkilenmemeleri için özenle çalışıyoruz. Bu, onların sosyal etkileşimlerini de olumlu yönde etkiliyor" diyor.