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19 Temmuz 2006'da, devriye görevi yapan helikopterin eski Antalya Stadyumu yakınlarına düşmesi sonucu Emniyet Amiri Pilot Hakan Kaya, Başkomiser Pilot Kudret Çalık, Emniyet Amiri Ramazan Can, Komiser Adem Vurucu ve polis memuru Osman Karadağ şehit olmuştu.

Tören, Vali Şahin ve beraberindeki teşkilat mensuplarının anıta karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, şehit yakınları ve teşkilat mensupları katıldı.

Şehit polisler için Muratpaşa ilçesindeki Helikopter Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 5 polis törenle anıldı.

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