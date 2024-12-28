Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsünün ise alkol testi sonucu 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gece yarısı korkunç çarpışma

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, gece saat 02:00 sıralarında meydana gelen feci kazada, 38 yaşındaki Aziz Nural yönetimindeki 35 NZ 085 plakalı Suzuki marka otomobil, D-400 kara yolunda Anamur istikametinden Alanya’ya gitmekte olan 07 APP 322 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma, Gazipaşa Otogarı yakınındaki akaryakıt istasyonundan yoluna çıkan Nural’ın aracını 30 metre sürükleyerek hurdaya çevirdi.

Olay yerinde panik ve kaos

Çarpışmanın etkisiyle etrafa savrulan araç parçaları ve devrilen çöp konteynerleri, kaza sonrası ortamı savaş alanına çevirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağırdı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Aziz Nural’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak, tüm çabalara rağmen 38 yaşındaki Nural, hayatını kaybetti. Nural’ın 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü İsmail Y., hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan alkol muayenesinde, İsmail Y.’nin 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.