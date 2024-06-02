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İzmir'de köpekli koşu ve bisikletli köpekli koşu düzenlendi

İzmir'de köpekli koşu ve bisikletli köpekli koşu düzenlendi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza da, otomobillerdeki ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

Vildan E. (30) idaresindeki 07 VDU 96 plakalı otomobil, Kumluca otogar kavşağında Şerife Büşra Ç. yönetimindeki 34 CIP 286 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralandı.

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