Kemer Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları, ilçenin Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası'ndaki ormanda bir kişinin böcek topladığını tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum'da öğretim görevlisi I.I. olduğu ve ormanda yusufçuk (helikopter böceği) topladığı belirlendi. Durum, Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bildirildi.

El Konulan Malzemeler ve Böcekler

DKMP görevlileri, Rus akademisyenin kullandığı atrap (böcek yakalama aleti), doku tüpü, kilitli poşetler ile canlı haldeki 'Myrmeleontidae' türü 3 helikopter böceğine el koydu. Böcekler ekipler tarafından doğaya salınırken, Rus akademisyene Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı. Akademisyen I.I. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan açıklama

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından olayla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan kontroller sonucu ilgili şahsa Çevre Kanunu’na muhalefetten 378.141,00 TL cezai işlem uyguladık. Myrmeleontidae familyasına ait olan 3 türü doğal yaşam ortamına tekrar bıraktık."

Yurt dışına izinsiz çıkarmak yasak

DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri, yabancıların Türkiye'den her türlü bitki ve hayvanı (doku parçaları da dahil) ölü veya diri yurt dışına izinsiz çıkarmasının yasak olduğunu, yerli araştırmacılar olmadan ve araştırma izni almadan ülkede bilimsel araştırma yapamayacağını belirtti. Genetik analiz yapılacak araştırmalarda dahi bu analizin öncelikle ülkede yapılmasının zorunlu olduğunu, TÜBİTAK tarafından analizin yapılamayacağının yazılı olarak bildirilmesi halinde ise analizin ardından dokunun Türkiye'ye gönderilmesi şartıyla izin verilebileceğini bildirdi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların, şüpheli kişileri en yakın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliklerine veya kolluk kuvvetlerine bildirmelerini istedi.