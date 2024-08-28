Şikayet ve denetim süreci

Antalya’nın Kepez ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılan şikayet sonrası, Yaban Hayvanı Ticareti Şefliği ve Antalya Şefliği ekipleri ortaklaşa bir denetim gerçekleştirdi. Belgeleri eksik olan 16 papağan türü kuş tespit edildi.

Belge eksikliği nedeniyle el konuldu

Yapılan denetimlerde, belgeleri (fatura, bilezikler) olmayan 2 sevda papağanı ve 14 sultan papağanı olmak üzere toplam 16 kuş, ilgili kişiden alındı. Bu kuşlar, kaçak olarak satışa sunuluyordu.

Para cezası ve denetim uyarısı

İncelemeler sonucunda, şahıs hakkında 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasının önemini vurgulayarak, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin süreceğini belirtti.