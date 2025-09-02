Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin son iki haftalık çalışmaları, büyük bir operasyonla sonuçlandı. Yapılan operasyonlarda 712 bin 440 makaron, 3 bin 654 paket sigara, 1117 kilogram tütün, 1205 puro, 1513 elektronik sigara ve çok sayıda içki ve emtia ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, 2 farklı olay kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan toplam 12 şüpheliyi adli makamlara sevk etti. Bunun sonucunda 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ev hapsi cezası aldı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

OPERASYON DETAYLARI

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde işyeri, depo ve ikametlerde aramalar yaptı. Yapılan incelemelerde, kaçak tütün ürünleri ve makaronların yanı sıra 4 tabanca, 3 şarjör ve 11 fişek de ele geçirildi. Ayrıca, elektronik sigara likiti, muhtelif emtia ve cep telefonları da operasyon kapsamında bulundu.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya KOM ekiplerinin titiz çalışmaları, kentte kaçakçılığın önlenmesi ve suç örgütlerinin çökertilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.