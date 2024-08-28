Keçinin çuval ile mücadelesi

Antalya'nın bir köyünde, bir keçi yem yerken başına dolanan çuval, ahırdaki diğer keçiler arasında paniğe yol açtı. Çuvalın içine sıkışan keçi, çuvaldan kurtulmaya çalışırken diğer keçileri de korkutarak ahır içinde kaosa neden oldu.

Kameralar kayıttaydı

Ahırın güvenlik kameraları, bu ilginç anları kaydetti. Görüntülerde, çuvalın başına dolanmasıyla ne yapacağını bilemeyen keçinin paniği ve diğer keçilerin ondan kaçışı net bir şekilde görüldü. Ahır sahibi, durumu fark edip keçiyi çuvaldan kurtardıktan sonra, olayın sadece kısa bir süreliğine yaşanan bir kargaşa olduğunu belirtti.