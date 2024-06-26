Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında Yavuz Selim C.'nin kullandığı 07 BDV 909 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ters vaziyette durabilen otomobilde sürücü yaralandı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yavuz Selim C., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle zarar gören elektrik direği ve park halindeki araçlar hakkında da değerlendirme yapılacağı belirtildi.