Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' soruşturmaları kapsamında, kooperatif kurarak 150 müştekinin 200 milyon Türk lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandıran şahıslarla ilgili operasyon yapıldı. 51 kişiye yönelik Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şahıs yakalanırken, 3 şahsın da cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adli işlemler ve tutuklamalar

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si Cumhuriyet savcılığında ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 34 şahıs hakkında ise çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 3’ü cezaevinde bulunan şahıslarla birlikte toplam 10 şüpheli ise tutuklandı.

Operasyonun detayları

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütüldü. Kooperatif kurarak 150 kişiyi dolandıran suç örgütü, Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyon sonucunda yakalanan 48 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.