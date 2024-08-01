Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, Mehmet A. isimli zanlı, sabah saatlerinde sevgilisi Aynur Çilli ve onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli ile birlikte Kepez ilçesine gitti. Burada çıkan tartışma sonucunda Mehmet A., Aynur Çilli'yi başına defalarca taşla vurarak öldürdü ve cesedi ormanlık alana bıraktı.

Oğlunu boğarak öldürdü

Jandarma ekipleri, Aynur Ç.'nin cesedini bulduktan sonra, Mehmet A.’nın evine giderek araştırma yaptı. Evin içinde, B. Ç.'nin elleri, ayakları ve boynundan iplerle bağlı olarak cenin pozisyonunda ölü bulunduğu tespit edildi. Çocuğun boğulmuş olduğu belirlendi.

Katil zanlısı çuvalda çocukla yakalandı

Komşu Selahattin Doğan, "Mehmet A., mahallemize yaklaşık bir buçuk yıl önce taşındı. Jandarma ekipleri geldiğinde, çocuğun domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Önce kadını ormanlık alanda öldürmüş, ardından çocuğu boğmuş. Jandarma, zanlıyı evinin önünde yakaladı" diye aktardı.

Mehmet A.'nın, çocuğu çuvala koyup evden çıkarmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.