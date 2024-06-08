Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Aksu Belediyesi'ne ait sulama tankerleri ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin etkin çalışması sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yenidumanlar Mahalle Muhtarı İsmail Zengin, yangının nedenine dair açıklamalarda bulundu. Zengin, "Dün yaşanan fırtınadan dolayı elektrik hatlarında arıza yaşandı. Yangın bölgesine düşen bir hat ateş çıkarıyordu. Muhtemelen yangın bu yüzden meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve belediye ekipleri hemen müdahale etti. Bir miktar yanan meyve ağaçları var, erik, portakal ve limon ağaçları yandı. Yerleşim yerlerine ve seralara sıçramadan kurtulduk" dedi.