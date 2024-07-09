Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 ANC 249 plakalı TIR'ı kullanan Kemal S., ilk aralıktan dönemeyince aracı geri geri getirmeye başladı. Bu sırada aynı cadde üzerinde 07 KK 249 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Gürkan E., geri geri gelen TIR'ı görünce duramadı ve otomobili TIR'ın dorsesinin altına girdi.

Olay yerindeki müdahale

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışma olmadığını ve sürücünün yaralanmadığını tespit ettikten sonra kaza yerini emniyet ekiplerine teslim etti. Hurdaya dönen aracından yara almadan çıkan Gürkan E., "TIR geri geri geldi. Önümdeki minibüs çarpmadan sola kırdı, kendisini kurtarabildi. Ben ancak kendimi kurtarabildim" şeklinde konuştu.

Trafik düzenlemeleri

Kazanın ardından trafik polisleri olay yerinde tutanak tuttu ve gerekli incelemeleri yaptı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı. Kazanın büyük bir faciaya dönüşmemesi, mucize olarak değerlendirildi.