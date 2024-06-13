Olay, Muratpaşa ilçesinin Meydankavağı Mahallesi 1580 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gece yarısı meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan nişanlı çift, dumanları fark edince panikle uyandı ve kendilerini dışarı attı.

Her şey küle döndü

Yangında ev ve tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çiftin 20 gün önce sokaktan sahiplendiği iki yavru kedi de yangından son anda kurtarılabildi. Yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun mücadele verdi.

Çift gözyaşlarına boğuldu

Yangından sonra evsiz kalan çift gözyaşlarına boğuldu. Eve girmelerine izin verilmeyen çift, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diye konuştu.

Apartman sakinleri korkudan titredi

Yangın sırasında apartman sakinleri de büyük korku yaşadı. Bazı sakinler, dumanlardan dolayı pencerelerden dışarı çıkmak zorunda kaldı. Yangın söndürüldükten sonra sakinler yaşadıkları korku ve şoku üzerinden atamadılar.

Yetkililerden yardım bekleniyor

Yangında evsiz kalan çift yetkililerden yardım bekliyor. Çiftin barınma ve yeni bir yaşam kurma konusunda yardıma ihtiyacı var.