Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton balığının davranışlarını ve habitat tercihlerini belirlemek için Türkiye, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü koordinesinde önemli bir bilimsel çalışma başlattı. Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu'nun (ICCAT) desteklediği bu projede, 32 orkinosa özel olarak tasarlanmış uydu bağlantılı elektronik cihazlar takıldı.

Göç yolları araştırılacak

Bu cihazlar, balıkların Akdeniz'deki göç yollarını, üreme zamanlamalarını ve beslenme alanlarını 1 yıl boyunca sürekli olarak izleyecek. Proje lideri ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, cihazların balıkların yüzgeçlerine uluslararası standartlara uygun şekilde yerleştirildiğini belirtti. Bu teknoloji sayesinde, balıkların Atlantik'e göç edip etmedikleri, Akdeniz'de hangi bölgelerde üredikleri ve mera alanlarını nerelerde buldukları gibi önemli bilgiler elde edilecek.

Orkinos populasyonu korunacak

Erkan, elde edilen verilerin Türkiye'nin orkinos avı kotasının belirlenmesinde kritik bir rol oynayabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu çalışmanın Akdeniz'de yaşayan orkinos populasyonlarının korunması ve yönetilmesi için önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Araştırmanın sonuçları, Türkiye'nin uluslararası platformlarda orkinos yönetimi konusundaki görüşlerini güçlendirebilir ve ülkenin balıkçılık politikalarına yön verebilir.

Erkan ayrıca, balıkçılara cihazlı orkinosları avlamamaları konusunda çağrıda bulundu ve bu cihazların balıkların sağlık ve davranışlarını anlamak için hayati önem taşıdığını vurguladı.