Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızla arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının ayrıntıları

Yangın, Adrasan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Alevlerin hızla yayılması üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Mücadele sürüyor

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.