Perakende Mahallesi İlarma mevkisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Denize yakın noktada çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Manavgat ile Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı.

KONTROL ALTINA ALINDI



​Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangına, Manavgat, Taşağıl ve Serik orman işletme şefliklerine bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da 1 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Hafif rüzgarın da etkisiyle bazı noktalarda alevler yeniden canlandı. Buralara da ekipler hızla müdahale ederek yangının yayılmasını önledi. Yangının yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınabildiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.