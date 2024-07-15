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TRT Antalya Radyosunun verici antenlerine sıçramadan söndürülen yangında, 6 sera, 21 dönüm ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

Ekipler, 5 itfaiye aracı ve 4 arazöz le müdahale ederek 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarının yanı sıra kovalarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kozağacı Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak ormana ve seralara sıçradı.

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan, ormana ve seralara sıçrayan yangın söndürüldü.

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