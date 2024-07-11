Antalya'da Otobüs Kazasında Ihmal Şüphesi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde, virajda hatalı sollama yapan Batuhan Aytar (28), kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen tur otobüsü ve solladığı midibüsle çarpışarak hayatını kaybetti. Cankurtaran olarak çalıştığı oteline gitmek için yola çıkan Aytar, emniyet kemeri takılı olmadığı için kazada ön camdan fırladı.

Çarpışmalar ve sonrası

Olay, Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Batuhan Aytar, arkadaşına ait otomobille 5 yıldızlı oteline gitmek üzere yola çıktı. Virajda, İbrahim Kıyak'ın kullandığı tur midibüsünü sollamak istediği sırada, karşı yönden gelen Mehmet Uzuntaş yönetimindeki tur otobüsü ile çarpıştı.

Aytar'ın otomobili savrularak solladığı midibüsle de kafa kafaya çarpıştı. Emniyet kemeri takılı olmayan Aytar, ön camdan fırlayarak midibüse çarptı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, Aytar’ın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tur otobüsündeki turistler yara almadan başka bir otobüsle otellerine gönderildi.

Kazaya karışan midibüs şoförünün ifadesi

Midibüs şoförü İbrahim Kıyak, "Viraja geldiğimizde beni hızlı bir şekilde solladı. Karşıdan da otobüs gelince duramadı. Sonra otomobili yola tutturamadı. Önce otobüse, sonra kullandığım midibüse vurdu. Sonra otomobilin camından çıkıp benim araca vurdu ve yan tarafa düştü" dedi.

Kaza yerine gelirken kaza yapan akraba

Kazayı öğrenen Batuhan Aytar'ın akrabası Berkant Kaya (22), motosikletiyle olay yerine gelirken Fatma Akdeniz (36) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Başında kaskı olmayan Kaya yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaya'nın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.