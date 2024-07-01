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Jandarma, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Saygın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sebahattin Saygın (37) idaresindeki motosiklet, D-400 kara yolu Gültepe mevkisinde aynı istikamette seyreden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.

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