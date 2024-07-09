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Yapılan aramada sahte 58 adet 100 dolar, 16 adet 200 lira, 18 adet 50 lira ile 23 fişek ele geçirildi.

Kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu A.H. ve S.G, Güllerpınarı Mahallesi'nde kaldıkları otelde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 iş yerinde sahte para ile alışveriş yapılması üzerine çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangına müdahale ediliyor

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