Antalya'nın Serik ilçesinde, Dikmen Mahallesi Aktepe mevkisinde başlayan yangın paniğe yol açtı. Sazlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla yayıldı.

Ekipler hızla müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, zeytin ve narenciye bahçelerine ve bir seraya sıçradı. Ekiplerin kararlı ve hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Zararın boyutu

Yangında 70 dönüm arazi zarar görürken, bir seranın plastik tünel kaplamaları da kullanılamaz hale geldi. Bölgede çiftçilik yapan Soner Yıldız, yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirtti. Yıldız, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangının daha büyük seralara sıçramasının önlendiğini ifade etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, ancak incelemeler devam ediyor.