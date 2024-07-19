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Mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyreden sıcak havanın, hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı gençler de kayalıklardan denize atladı.

Bazı tatilciler şezlonglara ve kumsala uzanarak güneş lenmeyi tercih ederken, bazıları ise palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

Bitlis ve Muş'ta 900 kişiye aşure ikram edildi

Bitlis ve Muş'ta 900 kişiye aşure ikram edildi

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